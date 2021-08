Petrachi: "Dzeko è straordinario e fa reparto a sé, difficile sostituirlo"

SKY SPORT - Durante la trasmissione sportiva "Calciomercato - L'Originale" è intervenuto l'ex direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, che ha parlato di Edin Dzeko: "Quando sono arrivato alla Roma il giocatore era sul mercato, privarsi di lui era davvero difficile. Nel mio piccolo mi sono imposto. È un professionista e un ragazzo eccezionale. Programmando gli eventi futuri, Dzeko aveva capito e alla fine avevamo fatto il prezzo all'Inter, che credeva scherzassimo. Alla fine si era convinto a stare con noi. È straordinario, non è facile sostituirlo, fa reparto a sé. Gli auguro il meglio, ma non è facile sostituirlo. Mi auguro che la Roma trovi un sostituto all'altezza".

Petrachi ha dedicato un pensiero anche ad Antonio Conte: "Quanto è stato vicino alla Roma? Mi mettete in difficoltà...Orami è andata, è inutile parlarne. Ci siamo visti l'altro giorno e abbiamo parlato anche delle cose vecchie. Antonio è un professionista serio e, al di là delle amicizie, va dritto per la sua strada, l'ha dimostrato. Anche io sono intransigente".