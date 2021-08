FOTO - Le immagini del primo allenamento di Shomurodov

Dopo una giornata d'attesa, per via della mancata ufficializzazione arrivato poi ieri sera, questa mattina Eldor Shomurodov ha potuto conoscere finalmente i metodi di José Mourinho nella seduta d'allenamento. L'attaccante uzbeko, arrivato per 17,5 milioni dal Genoa, ha svolto parte del lavoro della squadra e parte seguendo un programma personalizzato insieme a Jordan Veretout e Chris Smalling.