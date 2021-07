L'entusiasmo per l'annuncio, datato 4 maggio, e l'arrivo di José Mourinho han invaso tutto il mondo giallorosso. "José Mourinho ha riacceso la speranza, chiamando ogni romanista per nome", dice Leonardo Bocci, attore e creatore di contenuti, nella poesia dedicata allo Special One "Non è solo un allenatore", che oggi si è presentato ufficialmente alla stampa nella cornice di Terrazza Caffarelli.

