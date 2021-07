VIDEO - Mourinho: "Voi parlate di titoli, noi di tempo e lavoro. È facile vincere e non pagare gli stipendi..."

"Voi parlate sempre di titoli, noi parliamo di tempo, progetto e lavoro", dice José Mourinho nel corso della conferenza stampa di presentazione andata in scena oggi.

"Titoli è una parola troppo facile, poteva essere una promessa molto facile. Tu parli di titoli, noi parliamo di tempo, di lavoro, di progetto, di migliorare. Poi i titoli arriveranno. La proprietà non vuole un successo isolato, vogliono arrivare lì e rimanere lì - così il portoghese espone il progetto dei Friedkin -. Questo è più difficile, perché in maniera isolata è più facile. E' ancora più facile se tu vinci e non paghi gli stipendi..."