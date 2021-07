"Per difendere i miei farò di tutto, per cercare io dei problemi ovviamente no", dice José Mourinho in conferenza stampa. "Mi voglio divertire e penso possiamo farlo tutti, ma non ho tempo per cercare altro però ripeto: per difendere la mia squadra, la mia società, siamo qui", carico e sorridente il portoghese al fianco di Tiago Pinto.