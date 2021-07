VIDEO - Mourinho: "Non voglio la Roma di Mourinho, ma dei romanisti. Sono uno in più"

"Non voglio la Roma di Mourinho, ma la Roma dei romanisti", firmato José Mourinho. "Sono uno di più. Niente di più. Se vuoi parlare della Juve di Max, del Napoli di Spalletti o la Lazio di Sarri puoi farlo ma la Roma di Mourinho non mi piace", sono le parole dello Special One durante la conferenza stampa di presentazione oggi nella cornice di Terrazza Caffarelli.