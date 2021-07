Stipendi Inter, Marotta risponde a Mourinho: "E' abituato a stuzzicare gli avversari, o magari a stimolarli..."

Dopo la piccola polemica lanciata da Josè Mourinho nella conferenza stampa di presentazione con la Roma - «è facile vincere se poi non paghi gli stipendi» - parola ad uno dei destinatari della frecciatina, Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter. Il dirigente nerazzurro è intervenuto nel corso dell'evento di presentazione del calendario di Serie A, e fra le varie domande postegli c'è stata proprio quella sulle dichiarazioni dello Special One. Di seguito la risposta:

"Non è questa l'occasione per fare polemica, non mi va. Mourinho lo si capisce da tempo, è una volpe... E' abituato a stuzzicare gli avversari, ad innervosirli o, forse, a stimolarli. Sto al gioco, siamo qui per cercare di divertire e questi siparietti servono. Se mi sento più innervosito o stimolato? La seconda".