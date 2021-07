Stadio Roma, Gualtieri: "Mi prendo l'impegno di fare il nuovo impianto, in 5 anni si può"

«Mi prendo l'impegno di fare il nuovo stadio della Roma, in cinque anni si può fare. Bisogna fare una grande opera di riqualificazione e rigenerazione urbana. Lo stadio della Roma e anche della Lazio si può fare evitando di sparare proposte per fare notizia, individuando un'area adeguata e chiarendo che si fa lo stadio moderno dove si vede la partita vicino come in altre capitali dove tifosi si sentono a casa loro», sono le parole di Roberto Gualtieri, candidato sindaco di Roma per il centrosinistra nel corso dell'intervista condotta dal direttore di TPI Giulio Gambino al TPI Fest di Sabaudia.

(Adnkronos)