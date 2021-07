Spezia: Tanrivermis è il nuovo allenatore della Primavera

Ora è ufficiale dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi: Tanrivermis, che ha guidato la Roma Under 16, è il nuovo allenatore della Primavera dello Spezia. Il comunicato del club ligure:

Sarà Tugberk Tanrivermis a guidare la Primavera aquilotta nella stagione 2021-2022, avendo sottoscritto un contratto di durata biennale con lo Spezia Calcio.

Nato aI Istanbul, classe '89, capace di parlare correttamente ben cinque lingue, Tanrivermis inizia il suo percorso nel Galatasaray, il club turco più titolato, prima come Match Analyst e allenatore della selezione Under 14 e poi in prima squadra come collaboratore di Prandelli, Tudor e Terim. Nel 2018 l’approdo alla Roma, voluto fortemente dall’allora Direttore Sportivo Monchi, che gli affida la guida dell'Under 15, occasione che Tanrivermis sfrutta al massimo, costruendo un gruppo di grandissimo valore che riesce a vincere lo scudetto al primo colpo.

Nel giugno del 2018 consegue il diploma di allenatore Uefa Pro, un grande risultato, considerando la giovane età ed è proprio la precocità di Tanrivermis una delle caratteristiche che hanno spinto lo Spezia Calcio a puntare sul tecnico turco, con il Club aquilotto che, come tutto il network della famiglia Platek, è sempre molto attento nel valorizzare i giovani di talento, sul campo così come nei ruoli dirigenziali.

“Sono molto felice di questa scelta - commenta così Tanrivermis - sono rimasto favorevolmente colpito dalla visione e dalle ambizioni dello Spezia. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura e di lavorare al massimo alla crescita della Primavera. Forza Spezia!”

(acspezia.com)

