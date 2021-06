Due richieste da club di Serie A per Tugberk Tanrivermis. L'allenatore dell'U16 della Roma, in giallorosso da 3 anni e voluto dall'ex ds Monchi, è richiesto infatti da Fiorentina e Spezia, che vorrebbero affidargli la panchina di una delle selezioni giovanili. Nel caso dei viola si parla della formazione Under 18, mentre lo Spezia gli avrebbe offerto la guida della formazione Primavera.

