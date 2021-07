Sorteggio calendario, Totti scherza con Materazzi e Ferrara: "A differenza vostra io lavoro"

Intervenuto in collegamento nel corso della presentazione del calendario del prossimo campionato di Serie A, ha parlato Francesco Totti, ambassador della Lega. Queste le sue parole nel corso della presentazione: "Mi avrebbe fatto piacere esserci, ma a differenza di Ciro e Marco (Ferrara e Materazzi, ndr) io lavoro - scherza l'ex capitano giallorosso -. Grazie alla Nazionale, sono convinto che la Serie A sia il campionato più bello d'Europa. Sono fiero di essere Ambassador. Un abbraccio a tutti e ci vediamo presto sui campi".

Tornata la linea allo studio, Ferrara risponde così scherzando: "Dovevo menargli di più quando giocavamo. L'altro giorno era con me a giocare a padel, quindi non so a cosa si riferisca