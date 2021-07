Mourinho: giovedì alle 13:30 la conferenza stampa di presentazione (FOTO)

La Roma è pronta a una nuova stagione. Il club giallorosso ha scelto José Mourinho come nuovo allenatore ed è pronta a presentarlo ufficialmente alla stampa dopo che quest'ultimo ha svolto un periodo di quarantena dopo esser arrivato dal Portogallo. La Roma, attraverso il proprio profilo ufficiale di Twitter, ha reso noto infatti che presenterà lo Special One giovedì 8 luglio alle 13:30. L'evento - che come anticipato nei giorni scorsi andrà in scena presso la Terrazza Caffarelli del Campidoglio - sarà trasmesso su tutti i canali social del club. Sempre nella giornata di giovedì il tecnico, avendo terminato il periodo di quarantena, dirigerà il suo primo allenamento sui campi di Trigoria.

