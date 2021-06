Mourinho si presenta in Campidoglio

Manca sempre meno all'arrivo di José Mourinho. La Roma attende infatti nei prossimi giorni il suo nuovo allenatore, che dal 6 luglio sarà operativo a Trigoria e inizierà la sua nuova avventura in giallorosso. L'arrivo dello Special One resta comunque un mistero al momento, così come il luogo in cui la società sceglierà di presentarlo nei prossimi giorni. Sulla location filtrano alcune indiscrezioni che parlano della panoramica Terrazza Caffarelli, al Campidoglio, all’interno del palazzo che ospita i musei capitolini. Intanto però è stato definito lo staff che collaborarà con Mourinho, tre dei quali sono già a Trigoria e accoglieranno nella giornata di oggi i vari giocatori rientranti.

(La Repubblica)