FOTO - Il nuovo pullman della Roma attende la squadra all'aeroporto di Trieste

Prima uscita visibile al pubblico per la Roma di Mourinho, stasera impegnata contro la Triestina al 'Nereo Rocco' di Trieste. Ma non è l'unica novità di giornata: al debutto anche il pullman nuovo di pacca della società, che ha atteso la squadra all'aeroporto per poi trasportarla in città. A condividere le immagini del nuovo mezzo è stata proprio la Roma, che aveva lasciato decidere quale look adottare per il pullman ai suoi tifosi con un sondaggio.