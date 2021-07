L'accordo con DigitalBits ha colmato il vuoto, economico ancor più che di logo sulla maglia, lasciato da Qatar Airways dopo 3 stagioni. Ma la ricerca di sponsor non è terminata a Trigoria, con Guido Fienga che, secondo quanto riportato durante la trasmissione 'Te la do io Tokyo', nelle scorse settimane sarebbe volato a Dubai per un appuntamento con un'importante azienda interessata a legare il proprio nome all'As Roma.

(Centro Suono Sport)