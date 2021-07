Digitalbits: criptovaluta da 36 milioni in 3 anni

La Roma si è legata con una sponsorizzazione triennale alla DigitalBits (open source blockchain, focalizzata sul supporto degli utenti di asset digitali), che darà un fisso certo pari a 36 milioni, anche se non suddiviso in parti uguali negli anni.

Con questo tipo di aziende l’addio è sempre possibile, così come ci sono clausole che prevedono come, in caso di una crescita del fatturato della Digitalbits secondo certi parametri, i guadagni per il club giallorosso possano aumentare anche di parecchio.

