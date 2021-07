Calciomercato Roma: alle 23 l'arrivo di Viña a Fiumicino. Poi quarantena di 10 giorni

Dopo Rui Patricio, è atteso nella capitale il secondo acquisto del mercato giallorosso: si tratta di Matias Viña, per cui il direttore sportivo del Palmeiras ha fatto sapere che "la trattativa non è conclusa". È previsto per le 23 all'aeroporto di Fiumicino l'arrivo del terzino sinistro uruguaiano, che sostituirà l'infortunato Spinazzola. Lo fa sapere su Twitter Emanuele Zotti, giornalista del "Tempo".

Matias Viña dovrà poi rispettare un periodo di 10 giorni di quarantena, come aggiunge il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante.