Cagliari, presentato Strootman: "Chiedete a Mourinho se mi conosce"

Giorno di presentazione per Kevin Strootman che nella prossima stagione vestirà la maglia del Cagliari. Al centrocampista olandese, è stato chiesto come credeva l'avrebbe chiamato Mourinho in caso vestisse ancora la maglia della Roma. Ecco la risposta dell'olandese: "Non lo so. Dopo l’infortunio molti hanno detto la lavatrice rotta. Ma vedremo, chiedete a Mou se mi conosce".