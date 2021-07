As Roma: Villar verso il ritorno al numero 8 lasciato libero da Perotti

L'amichevole di ieri con la Ternana, decisa dalle reti di Carles Perez e Kumbulla, è servita a svelare anche alcune novità numeriche. Come quella che potrebbe avvenire sulle spalle di Gonzalo Villar che da quando è arrivato alla Roma ha indossato la numero 14, "perché la 8 era di Perotti", come ha spiegato proprio il centrocampista spagnolo in un'intervista.

Ora, con l'esterno argentino ormai fuori dalla Roma, Villar potrebbe tornare al suo numero preferito che indossava già all'Elche, prendendo la maglia numero 8, come sfoggiava ieri contro la Ternana di Lucarelli.