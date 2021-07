FOTO e VIDEO - Il pallonetto di Perez e il colpo di testa di Kumbulla decidono la sfida con la Ternana

Seconda amichevole per la Roma di Mourinho che oggi al centro sportivo "Fulvio Bernardini" ha accolto la Ternana, che milita in Serie B, battendola 2-0. La sfida, come per il debutto col Montecatini, si è svolta al chiuso di Trigoria e senza diretta televisiva.

Una volta terminata la partita, decisa da un pallonetto, di destro, di Carles Perez su imbucata di Diawara e Kumbulla, in rete con un colpo di testa su sviluppi da calcio d'angolo nella ripresa, il club giallorosso ha pubblicato un video con gli highlights.

Queste invece le immagini della sfida: