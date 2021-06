Uçan: «Alla Roma arrivai troppo giovane, è stato difficile in mezzo a tanti big»

TIVIBU SPOR - Alla Roma giocò due anni, dal 2014 al 2016, senza lasciare ricordi indelebili. Non andò meglio nella sua seconda esperienza in Serie A due anni fa all'Empoli. Salih Uçan torna a parlare della sua esperienza in giallorosso. L'ex centrocampista della Roma, ora all'Alanyaspor, si è rilanciato al suo ritorno in Turchia e ora è ad un passo dal trasferimento al Besiktas. In un'intervista all'emittente televisiva turca ha parlato della sua esperienza alla Roma: "È stato piuttosto difficile. Ero molto giovane al tempo e questo è stato un vantaggio. Se fossi arrivato a Roma all'età che ho adesso le cose sarebbero andate diversamente. Quando ero lì Totti ancora giocava, c'erano De Rossi, Pjanic, Salah, Dzeko, Strootman. Era davvero una squadra di big, ero troppo inesperto in mezzo a loro". Poi qualche parola anche su Rudi Garcia: "Non mi ha dato molte possibilità. Nella gara con il Cesena (22 marzo 2014, ndr) sono stato scelto come migliore in campo, ho fatto l'assist per il gol di De Rossi, ma poi non ha proseguito con me. La verità è che quando arrivai a Roma ero troppo giovane".

VAI ALLA NEWS ORIGINALE