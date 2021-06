Roma, ecco lo staff di Mourinho: dal vice Sacramento al preparatore atletico Rapetti

In attesa del suo arrivo a Roma, previsto per venerdì 2 luglio, prende forma lo staff che assisterà José Mourinho nell'avventura in giallorosso. Oltre al vice Joao Sacramento, al fianco del portoghese ci saranno Carlos Lalin, responsabile della riatletizzazione, Santos, preparatore dei portieri, Rapetti, responsabile della preparazione atletica, Salzarulo, responsabile match analyst ex Inter e, infine, Giovanni Cerra che ricoprirà il ruolo di data analyst. Lo fa sapere con un tweet il giornalista del 'Tempo' Filippo Biafora.

