Eto'o: "Mourinho alla Roma? Dispiace, avrei voluto rivederlo all'Inter"

Samuel Eto'o, ex calciatore, fra le altre, di Inter e Barcellona, attualmente ambasciatore dei mondiali in Qatar del 2022, ha concesso una lunga intervista al quotidiano iberico. L'ex attaccante ha rilasciato anche alcune dichiarazioni sul passaggio di Josè Mourinho alla Roma:

"Non mentirò, mi è dispiaciuto vedere l'uomo che mi ha dato l'opportunità di vincere in Italia passare ad una rivale dell'Inter. Ma so che lui è felice e l'amicizia viene prima di tutto. Mi sarebbe piaciuto rivedere Mourinho in nerazzurro. A Roma gli auguro comunque buona fortuna. Deve capire che per quanto gli voglia bene, l'Inter occupa un posto speciale nel mio cuore".

Il camerunense, simpatizzante del Paris Saint Germain, si è poi pronunciato sul futuro di Sergio Ramos, accostato negli ultimi giorni anche al club giallorosso: "Speriamo che Sergio venga al PSG. Se potessi ingaggiarlo per il Barça, lo prenderei. Se finisse al PSG sarei felice e so che aiuterebbe la squadra a vincere la Champions che tanto sta cercando".

(as.com)

VAI ALL'INTERVISTA