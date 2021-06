Calciomercato Roma, dall'Argentina: Sergio Ramos verso il club giallorosso

Con l'arrivo di José Mourinho sulla panchina della Roma circola da giorni il profilo di Sergio Ramos in ottica giallorossa. E l'indiscrezione potrebbe prendere corpo: secondo il giornalista argentino Ivan Kasanzew, come fa sapere su Twitter, il futuro del difensore spagnolo dopo l'addio al Real Madrid potrebbe essere proprio in Italia, alla Roma, dove ritroverebbe Josè Mourinho, che però nei giorni scorsi ha allontanato l'ipotesi.

El futuro de Sergio Ramos estaría en Italia, en a Roma, donde se reencontraría con Mourinho.

— Instagram @IvánKasanzew (@elcondek) June 21, 2021