Roma-Ajax, PELLEGRINI: «La nostra crescita continua. Ora il Man Utd per fare qualcosa di grande»

Queste le dichiarazioni di Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con l'Ajax.

PELLEGRINI A SKY SPORT

Tanto cuore e tanto sacrificio

Sì sapevamo che loro sono una grande squadra ma abbiamo dimostrato che il nostro percorso di crescita va avanti. Siamo contenti ma è importante trattenere l'euforia. Siamo solo in semifinale e vorremmo giocare ancora 3 partite

Anche momenti di difficoltà stasera

Siamo partiti bene, ho avuto un'occasione ma sono scivolato. Una grande squadra sa attraversare momenti difficili. Ma siamo una grande squadra, stiamo crescendo

Che significato essere ancora in Europa?

Stiamo proseguendo un percorso di crescita che deve farci migliorare il prima possibile

Per una grande semifinale contro lo United...

Sappiamo che se si vuole fare qualcosa di grande bisogna battere chi è grande. Ci godiamo la serata ma pensiamo già alla prossima.

Calafiori?

Prima della partita gli ho detto di stare tranquillo perché Riccardo dimostrerà quanto vale. E' un ragazzo giovane ma ci sta con la testa e ha doti importanti, gli ho detto di fare quello che si sentiva di fare perché sarebbe andata bene.

PELLEGRINI A ROMA TV

Grande serata

Si, ce la meritiamo noi e tutte le persone che lavorano qui e i tifosi



Gara difficile…

Loro sono una grande squadra, lo sapevamo che era difficile. L’abbiamo affrontata nella maniera giusta



Ora lo United

Queste partite non sono state semplici, il nostro obiettivo è vincere per arrivare in finale