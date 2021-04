Il papà di Karsdorp: "Aveva terribilmente paura di tornare alla Roma. Che peccato non poterlo vedere dallo stadio stasera"

VOLKSKRANT.NL - Per Rick Karsdorp la sfida di stasera avrà un sapore ancora più speciale, per lui cresciuto nel Feyenoord la gara con l'Ajax è anche un derby d'Olanda oltre che 90' determinanti per la stagione della Roma. Dopo le parole dell'esterno in conferenza stampa, al media olandese ha parlato anche il papà Fred che non potrà essere all'Olimpico stasera: "Non c'è posto neanche per un padre. Un grande peccato. Spesso ci sedevamo insieme sugli spalti quando lui non giocava. Ora che gioca, invece, nessuno può entrare".

Quindi il papà ricorda i tempi del debutto al Feyenoord: "C'erano problemi, Boulahrouz e Wilshire a volte erano in forma, altre no. Anche l'esterno destro Chess era tornato. All'inizio a Rick non piacque il nuovo ruolo. Anche a Rijeka, in Europa League non era andata così bene. Ma è riuscito a superare le difficoltà ed è migliorato alla grande in quella posizione. In quell'anno erano in testa al campionato, il che non è usuale. Si lancia sempre sulla corsia destra. Ha imparato dai suoi errori ed è stato una pedina importante nella squadra che vinse il campionato".

Ancora Fred sul ritorno alla Roma la scorsa estate: "Aveva terribilmente paura di tornare alla Roma. Stavamo trattando con Atalanta e Genoa. Con il Genoa avevamo quasi chiuso. Poi Rick ha parlato con Fonseca, che aveva voglia di averlo in squadra. Alla fine è rimasto, anche perché non voleva mollare. È stata una sua scelta. Ha rivisto un futuro alla Roma, anche grazie a una conversazione con i nuovi proprietari. E la Roma è ovviamente un club più grande del Genoa".

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE