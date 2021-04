KARSDORP: «In campionato non siamo dove vorremmo, ma in Europa si. Devo ancora migliorare»

SKY SPORT - Rick Karsdorp, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare a margine della conferenza stampa che si è tenuta oggi a Trigoria alla vigilia del match con l'Ajax. Queste le sue parole:

Di sicuro giocheranno una partita diversa da quella dell'andata, devono farlo visto che hanno subito due gol in casa, mi aspetto un Ajax che pressi a tutto campo e che mantenga il possesso della palla

Fonseca ha parlato di lei, ha detto che sta facendo una grande stagione. È d'accordo?

No, deve aspettare ancora la prossima (ride, ndr)... Naturalmente negli ultimi 3 anni non ho giocato molto, la mia storia la conoscete tutti. Quest'anno finalmente sto giocando, mi sento al 100%. Ma devo fare meglio.

Cosa significa essere l'unica squadra italiana in corsa nelle coppe?

Una cosa bella, sicuramente, che ci rende orgogliosi. L'unica cosa è che in campionato non siamo dove vorremmo, ma in Europa sì. Non vediamo l'ora di giocare e speriamo di vincere