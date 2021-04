Coronavirus: Verratti positivo

Dopo Leonardo Bonucci, un altro giocatore di ritorno dagli impegni con l'Italia è risultato positivo al Covid-19: si tratta di Marco Verratti, centrocampista in forza al Paris Saint-Germain. Lo ha annunciato il club francese in una breve nota su Twitter: "In seguito all'ultimo test effettuato, Marco Verratti è risultato positivo. Deve quindi rispettare l'isolamento ed è soggetto al protocollo sanitario appropriato".

Suite au dernier test PCR Sars-Cov2, Marco Verratti est confirmé positif. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 2, 2021