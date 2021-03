Twitter, Pallotta: "L'affare Nzonzi? Mi puzza, non avrei dovuto fidarmi. Schick? Io, Baldini e Zecca volevamo Ziyech"

Torna a pungere James Pallotta, che come al solito si serve di Twitter per dire la sua sul passato e sul presente della Roma. Stavolta l'ex presidente giallorosso ha commentato l'acquisto di Javier Pastore - secondo il suo entourage al momento non ci sono possibilità di vederlo tornare all'Huracan -, messo a segno dall'allora ds Monchi nell'estate del 2018. Un tifoso ha chiesto a Pallotta cosa ne pensasse sull'affare che aveva portato il flaco in giallorosso. Queste il suo commento: "Uno dei tanti accordi terribili".

Su chi ha sbagliato e chi avrebbe potuto fare di più Pallotta lascia intendere di avere ancora tanto da dire con un sibillino "stay tuned", mentre per quanto il mancato acquisto di Hakim Ziyech, oggi in forza al Chelsea: "A Monchi non piaceva prendere giocatori impegnati nella Coppa del Mondo e disse di no. Io, Baldini e Zecca volevamo Ziyech, è un fatto ed è documentato".

Monchi didn’t like World Cup play and said no way.

— Jim Pallotta (@jimpallotta13) March 24, 2021

I wanted ziyech. And so did Franco and zecca. That’s a fact and documented.

— Jim Pallotta (@jimpallotta13) March 24, 2021

Un tifoso chiede poi a Pallotta cosa pensi dell'affare Nzonzi e del fatto che Monchi, dopo l'esperienza giallorossa, sia tornato al Siviglia: "Mi puzza", la risposta dell'ex presidente.

Alla domanda di un tifoso che chiede se non si senta responsabile delle macerie lasciate a Roma, Pallotta risponde così: "Non mi sarei mai dovuto fidare".