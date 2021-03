Tacopina vs Pallotta: "Se avesse dato alla Roma l'attenzione degli ultimi giorni avrebbe vinto qualcosa. E mi chiese aiuto per il contratto di Totti". L'ex presidente: "Non vedo l'ora di vederlo in azione a Catania"

Joe Tacopina, ex dirigente della Roma all'alba di una nuova avventura nel calcio italiano con il Catania, è tornato a pungere James Pallotta dopo le polemiche dei giorni scorsi, in quella che sembra essere ormai una telenovela senza fine. L'imprenditore americano ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale specializzato sul calcio italiano. Queste le sue parole:

Cosa risponde alle dichiarazioni di Pallotta, che ha detto che rovistava negli armadietti di Trigoria? Lei aveva realmente un ruolo operativo...

"E' buffo, Jimmy (Pallotta, ndr), è un tipo molto sensibile, sembra avere un sacco di nemici e credo ci sia rimasto male perché ho semplicemente rilevato che la sua gestione non è stata vincente, per il semplice fatto che con lui la Roma non ha vinto nulla. E' semplice, è semplicemente un fatto, nulla di personale. Ci sono molte email che testimoniano il mio ruolo all'interno della Roma, Pallotta mi chiedeva aiuto per diverse cose, come ad esempio per il contratto di Francesco Totti. Se negli ultimi 10 anni avesse dato alla Roma la stessa attenzione che le sta dando adesso, il club avrebbe avuto più successo".

Non tarda ad arrivare la risposta piccata di James Pallotta, attraverso quello che sembra essere il suo mezzo preferito: i tweet. In riferimento alla prossima avventura di Tacopina al Catania, Pallotta scrive: "Sarà piuttosto divertente, non vedo l'ora"