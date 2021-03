Twitter, Pallotta risponde a Tacopina: "Non ha mai avuto un ruolo operativo nella Roma, ha passato il tempo a cercare souvenir negli armadietti di Trigoria"

Ancora James Pallotta, che ne ha per tutti. L'ex presidente della Roma, dopo le polemiche social dei giorni scorsi, ha ancora una volta affidato a Twitter i suoi commenti al veleno, stavolta indirizzati a Joe Tacopina, che aveva rilasciato un'intervista nella serata di ieri. Questo il commento di Pallotta: "Ho appena guardato l'intervista di Joey T, probabilmente la cosa più divertente che abbia visto da anni. Joey T non ha mai avuto alcun ruolo operativo alla Roma. Penso che abbia passato la maggior parte delle sue giornate a controllare gli armadietti delle attrezzature a Trigoria alla ricerca di attrezzatura gratuita da portare a casa in America".

Just watched Joey T’s interview – probably the funniest thing I’ve seen in years. Joey T never had any operational role at Roma. I think he spent most of his days going through the equipment cupboards at Trigoria looking for free gear to take home to America ???? https://t.co/AGRf0wxXay



— Jim Pallotta (@jimpallotta13) March 16, 2021