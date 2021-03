Stadio Roma, Pacetti (capogruppo M5S): "Ascolteremo le proposte del club giallorosso. Flaminio? Non può più ospitare la Serie A"

NSL RADIO - "Sono un grande tifoso romanista, abbonato per piu' di 15 anni, poi pero' il percorso amministrativo e' qualcosa di diverso dalla passione noi abbiamo fatto tutto cio' che dovevamo fare. L'amministrazione ha preso atto del fatto che la societa' ha deciso di non continuare su quella progettualita', noi ascolteremo quelle che saranno le eventuali proposte da parte della Roma nel definire un nuovo percorso e di conseguenza una nuova area nella quale potra' sorgere lo stadio della Roma. Credo che sia importante che le squadre di calcio abbiano un loro stadio di proprieta' anche per una serie di equilibri economici finanziari. Purtroppo il Flaminio non credo che possa tornare ad ospitare partite di calcio di un determinato livello, ci le norme legate alla costruzione degli stadi soprattutto alle caratteristiche che gli stadi devono avere, anche al livello europeo, per permettere di disputare una partita per lo meno del livello della Roma o della Lazio. Un peccato perche' qualche partita al Flaminio l'ho vista e dava davvero un'emozione particolare". Cosi' Giuliano Pacetti, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Assemblea Capitolina, durante il programma 'Gli Inascoltabili'.