Stadio Roma, Fuksas: «Se si dovesse fare, ristrutturerei il Flaminio»

RADIO UNO - "Se si dovesse fare, io sceglierei a qualunque costo il vecchio e glorioso Flaminio”. Lo dice l'architetto e tifoso romanista Massimiliano Fuksas, intervenuto nel corso della trasmissione "Un giorno da pecola. "Non lo abbatterei, si potrebbe recuperare il Flaminio, ristrutturarlo ed utilizzare quello, così si recupererebbe anche una parte della città. Il Flaminio poi è molto bello, dentro c'è una grande piscina, è molto più di quello che sembra. Occuparmene io? Non me lo ha chiesto nessuno ma lo farei con grande piacere. Lo farei per tutti i tifosi della Roma. Però vorrei una targa e non ci farei giocare la Lazio”.