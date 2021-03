Serie A: la Juventus raggiunge la Roma in testa alla classifica degli errori individuali in costruzione

Il tema della costruzione dal basso è esploso, almeno nei dibattiti italiani sul calcio, negli ultimi tempi, dividendo, come da consuetudine, in due opposte fazioni. Una statistica riportata dall'account @Kickest.it svela la classifica degli "errori individuali in fase di costruzione che portano a una conclusione avversaria".

Con l'errore di ieri di Arthur, che ha aperto il campo alla rete decisiva di Gaich per il Benevento, la Juventus è salita a 11 raggiungendo proprio la Roma. Con una differenza: da queste situazioni, la Juventus ha subìto 2 reti contro le 7 dei giallorossi, a parimerito col Bologna.