Ibanez: non preoccupano le condizioni del difensore

Uscito nell'intervallo della partita tra Shakhtar Donetsk e Roma per un violento colpo alla testa - scontro di gioco con Marash Kumbulla - non destano preoccupazioni le condizioni di Roger Ibanez. Da Trigoria filtra ottimismo sulla sua situazione e anche le dichiarazioni del post partita di Paulo Fonseca - "Adesso sta bene, non si ricordava quasi nulla" - erano riferite al fatto che il giocatore non ricordasse la situazione di gioco in cui aveva subito il colpo.