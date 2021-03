Shakhtar Donetsk-Roma, FONSECA: «Fatto una partita realista. La corsa alla Champions non è facile, ci proveremo fino alla fine»

Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con lo Shakhtar Donetsk:

FONSECA A SKY SPORT

Bel traguardo passato attraverso le sue idee di gioco. Oggi si è vista la sua idea di calcio, Roma coraggiosa.

Sì, era importante entrare bene in partita e non prendere gol nei primi 30 minuti. Lo Shakhtar ha avuto iniziativa, ma abbiamo sempre difeso bene, poi nel secondo tempo abbiamo avuto più palleggio e occasioni da gol. Abbiamo fatto una partita realista, la Roma non aveva mai vinto qui e non era mai passata ai quarti.

La sua squadra e le sue idee sono più adatte al calcio europeo che italiano?

No, abbiamo dimostrato di esserci adattati al calcio italiano.

Col Napoli che fa?

Vediamo, non ho pensato a quella partita, ci penso da ora.

Ibanez come sta?

Adesso bene, non si ricordava quasi nulla della partita.

L'unico allenatore di una squadra italiana che è andata ai quarti è portoghese, sicuri che non c'entri questo discorso?

E' una coincidenza, gli allenatori italiani sono bravi. E' vero che siamo gli unici ad andare avanti, ma non possiamo dimenticare che l'anno scorso l'Inter è andata avanti.

Avete passeggiato con lo Shakhtar andata e ritorno, è un segnale. E' più vicina la Champions con 5 vittorie in Europa League che dal campionato.

Non è facile, in Italia ci sono 7 squadre che vogliono entrare nei primi quattro posti e giocano solo per il campionato, noi abbiamo anche l'Europa League. Ma vogliamo lottare, sappiamo che non è facile ma vogliamo lottare fino alla fine.

Si è pentito di non aver sostituito prima Karsdorp?

No, è successo, pensavo di cambiarlo visto che eravamo sull'1-0 poi l'ammonizione. E' successo... Abbiamo altri giocatori.

Lei rimane sempre equilibrato, ha imparato a vivere questo nostro modo italiano di giudicare?

Sì, gli italiani sono simili ai portoghesi. Dobbiamo capire questa mentalità e forma di essere ed adattarci. L'equilibrio è importante non solo nel calcio, ma anche nella vita. Cerco di passarlo ai giocatori e a chi lavora con me.

Le diamo una notizia in diretta: Dinamo Zagabria avanti sul Tottenham...

Sorprendente.

(CONTINUA)