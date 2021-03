Fiumicino, Kumbulla di rientro dall'Albania: "Il ginocchio? Non sono preoccupato" (VIDEO)

Marash Kumbulla è tornato a Roma in serata dopo il problema al ginocchio che lo ha costretto a lasciare il ritiro dell'Albania. Alla domanda sulle sue condizioni, il difensore albanese ha risposto: "Vediamo, non lo so come sto. Non sono preoccupato ma vediamo domani cosa dicono gli esami. È successo nel secondo tempo della partita, ho avvertito qualcosa ma ero caldo e sono riuscito a finire la partita. Poi negli spogliatoi l’ho sentito".

? Marash #Kumbulla è sbarcato a Roma. Domani la visita medica a Villa Stuart al ginocchio destro. “Non sono preoccupato ma vediamo, non so. È successo nel secondo tempo, ho sentito qualcosa ma sono riuscito a finire la partita” ➡️https://t.co/a62FtAlklq#ASRoma pic.twitter.com/o8dYdPYeQm — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) March 28, 2021

(Corrieredellosport.it)

