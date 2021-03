Diritti tv: nei prossimi giorni nuovo incontro tra la Lega di Serie A e i fondi

Nuovo incontro in vista tra la Serie A e i fondi di private equity per l'operazione Media Company. Nei prossimi giorni infatti la commissione dei club, insieme all'ad De Siervo, incontrerà la cordata formata da CVC, Advent e FSI «per negoziare l'ultima migliore proposta da sottoporre all'attenzione delle Società», si legge in una nota della Lega dopo l'odierna assemblea. Una riunione che si è aperta «con un ricordo di Marco Bogarelli, manager di assoluto spessore legato da tanti anni al mondo della Serie A». Sul tema diritti tv, i club dopo il voto sulle offerte (10 a favore di Dazn e 10 astenuti) che non ha portato all'assegnazione. Proseguiranno sulle valutazioni «in una nuova Assemblea, prevista per la prossima settimana». Infine, sui diritti tv internazionali l'ad De Siervo proseguirà le trattative con gli offerenti «affiancato da un'apposita Commissione», conclude la Lega.