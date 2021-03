Diritti tv, fumata grigia in Assemblea: nessun accordo tra le parti

Si è conclusa con l’ennesimo rinvio l’Assemblea di Lega odierna convocata per discutere dell’assegnazione dei diritti TV per il triennio 2021/24. I club si raggiorneranno la prossima settimana. Continua a permanere una situazione di stallo totale, con le due offerte di Sky e DAZN che scadranno entrambe il prossimo 29 marzo. Tra i club persiste ancora una netta spaccatura, con i fondi sempre sullo sfondo nel ruolo di spettatori interessati. Sono stati dieci i voti a favore dell'offerta di Dazn (da Atalanta, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese), uno in meno delle precedenti riunioni visto che il Cagliari si è aggiunto ai club che si sono astenuti (Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino).

(ansa)