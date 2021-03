Coronavirus: positivo Juan Jesus. Negativi i tamponi del gruppo squadra

Già escluso dalla trasferta di Firenze per un contatto con un positivo, poi escluso dai convocati per Roma-Genoa, ora Juan Jesus è risultato a sua volta positivo al tampone per il Covid-19, alla vigilia della sfida con lo Shakhtar. Negativi, invece, gli esiti dei controlli effettuati sul resto del gruppo squadra che domani parteciperà all'andata degli ottavi di finale di Europa League.

Juan Jesus positivo al Covid e già in isolamento.

Tutti negativi i tamponi del gruppo-squadra impegnati domani sera contro lo Shakhtar. #EuropaLeague @SkySport — Angelo Mangiante (@angelomangiante) March 10, 2021