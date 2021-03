Juan Jesus, contatto con un positivo al Covid-19: è risultato negativo al tampone ed è tornato a Roma

Come riportato dal noto giornalista di Sky Sport, Angelo Mangiante, il difensore giallorosso Juan Jesus è entrato in contatto con una persona positiva al coronavirus. Il giocatore è stato rimandato a Roma. Salterà la trasferta di Firenze e la partita delle 20,45 contro la Fiorentina di Cesare Prandelli.

(SkySport)

Alessandro Antinelli di Rai Sport, su Twitter, ribadisce il contatto di Juan Jesus con un positivo. Puntualizza però che il giocatore è risultato negativo al tampone effettuato nel pregara di Fiorentina-Roma





Fonti Roma: Jesus non sarebbe positivo al covid ma avrebbe avuto un contatto con un positivo. Il giocatore,negativo al tampone pregara è tornato a Roma ed è in isolamento. #FiorentinaRoma — Alessandro Antinelli (@AleAntinelli) March 3, 2021

Il club si è messo subito in contatto con le autorità sanitarie competenti e nei prossimi giorni continuerà a monitorare il gruppo squadra come del resto fa sempre, essendo i controlli frequenti e i protocolli interni già rigidi di per sé.

La squadra al momento non entra in bolla in quanto il protocollo non lo richiede.