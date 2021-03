Coronavirus: 13.846 nuovi casi, 386 decessi. Tasso di positività al 8,2%

Sono 13.846 i positivi al test nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, per un totale di 563.067 soggetti positivi. Sono invece ancora 386 le vittime in un giorno, per un totale di 105.328. Sono 169.196 i tamponi molecolari e antigenici effettuati. Il tasso di positività è del 8,2%. Sono 3.510 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid, 62 più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. I guariti sono 32.720, per un totale di 2.732.482.