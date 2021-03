Calciomercato Roma, Ancelotti: "Olsen? Penso sia felice di restare all'Everton"

Due giorni fa in conferenza stampa, Carlo Ancelotti ha parlato anche di Robin Olsen, di proprietà della Roma e in prestito all'Everton. Il portiere svedese, nei giorni scorsi, ha subìto una violenta rapina in presenza anche della sua famiglia. "Penso che sia felice di restare - ha detto l'allenatore del club inglese -. In questo momento deve parlare con la sua famiglia e gestire la situazione, ma penso che sia felice di restare".

"Ovviamente gli siamo molto vicini per quello che è successo. Il club sta lavorando per mantenere i giocatori in sicurezza", ha aggiunto.