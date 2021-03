Olsen shock, dall'Inghilterra: rapinato in casa con la famiglia e minacciato con un machete

E' successo tutto nella serata di sabato: una terribile esperienza per Robin Olsen e per la sua famiglia. Il portiere della Roma in prestito all'Everton si trovava in casa con la moglie e i suoi due figli quando dei malintenzionati hanno fatto irruzione nell'abitazione per rapinarlo, minacciando lui e i suoi cari con un machete. Nella refurtiva gioielli di valore ed un orologio. La polizia, al momento, sta indagando per rintracciare gli autori della rapina, mentre il club dei toffees sta fornendo all'estremo difensore tutto il proprio supporto.

