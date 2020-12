Berhalter (ct USA): "Reynolds ha eccellenti qualità offensive, fa la differenza"

TMW.COM - Di Bryan Reynolds, laterale destro in forza al Dallas FC che piace a Roma, Juventus e Bruges, ha parlato il ct della Nazionale degli Stati Uniti, Gregg Berhalter. Le sue dichiarazioni al portale sportivo:

Da Weston McKennie, centrocampista classe '98, a Bryan Reynolds, terzino classe 2001: cosa pensa del nuovo obiettivo made in USA della Juventus?

"Bryan è un calciatore con eccellenti qualità offensive. È molto giovane, ma ha già dimostrato di essere uno che fa la differenza in campo. Parliamo di un laterale destro che ama attaccare tutta la fascia e che, oltre a essere protagonista col FC Dallas in MLS, ha fatto non a caso con successo tutta la trafila delle nostre nazionali giovanili".

Sono tanti i giovani talenti americani che in questa nuova epoca calcistica stanno conquistando l'Europa: cos'è cambiato negli ultimi anni secondo lei?

"Semplice, oggi abbiamo davvero un gran numero di giovani calciatori americani dal grande potenziale. Non sarei sorpreso se nella vostra Serie A dovesse arrivarne presto un altro...".

