Calciomercato Roma, i giallorossi aspettano Pinto per riprendere la trattativa Reynolds. Juve e Brugge in vantaggio

La Roma non lascia andare ancora la possibilità di portare nella Capitale Bryan Reynolds, terzino di proprietà del Dalla FC. I giallorossi, secondo quanto riportato dal portale sportivo di calciomercato, starebbero aspettando l'arrivo a Roma di Tiago Pinto per riprendere le trattative con il giocatore. Il giocatore sembrerebbe avere un accordo con la Juventus, ma allo stesso tempo il Brugge è riuscito a trovare un agreement con il club di Dallas. I giallorossi aspettano l'arrivo del portoghese quindi, osservando la situazione da vicino, ma inserirsi in questo scenario non sembra essere cosa facile.

(calciomercato.it)