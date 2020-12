Agenzia delle Entrate: bloccate le agevolazioni per gli sportivi professionisti. La Roma rischia di dover pagare 9 milioni

La notizia circolava già da stamattina e non prometteva nulla di buono per le società di Serie A. A quantificare il possibile danno per i club italiani è l'emittente satellitare: la Roma, infatti, rischia di dover 'riconsegnare' 9 milioni di euro all'Agenzia delle Entrate per via del "Regime speciale per lavoratori rimpatriati" contenuto all'interno del Decreto Crescita che avrebbe concesso una tassazione ridotta al 50% per i redditi da lavoratore dipendente per chi trasferisce la propria residenza in Italia dopo almeno due anni all’estero.

Peggio andrebbe a Inter e Juventus, le uniche davanti alla Roma in questa classifica, che potrebbero dover versare rispettivamente 18 e 17 milioni di euro.

(Sky Sport)