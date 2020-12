L’Agenzia delle Entrate inguaia la Serie A

L’Agenzia delle Entrate e un Dpcm che ancora non arriva inguaiano i club di Serie A a livello fiscale. Una circolare dell’Agenzia relativa al cosiddetto “Regime speciale per lavoratori impatriati” ha infatti ufficialmente bloccato la norma relativa alle agevolazioni per gli sportivi professionisti, che prevedeva una tassazione ridotta al 50% per i redditi da lavoratore dipendente per chi trasferisce la propria residenza in Italia dopo almeno due anni all’estero e impegnandosi a mantenere la residenza in Italia per almeno due anni.

(calcioefinanza.it)

