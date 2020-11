Stadio Roma, Ferrara (M5S): "Situazione superabile"

CENTRO SUONO SPORT - Durante la trasmissione "Te la do io Tokyo" in onda sull'emittente radiofonica, è intervenuto Paolo Ferrara del Movimento 5 Stelle anche in merito allo stadio della Roma: "L’unico candidato a Roma in questo momento è Virginia Raggi, non solo per il Movimento ma per tutti, mi sembra. Dalle altre parti si parla di toto-nomi, di Pippo, Pluto e Paperino. L’unico nome sul tavolo ad oggi quello di Virginia Raggi. Il voto che do a questa amministrazione è un bel 7, non voglio esagerare. Finalmente i soldi dei romani, per la prima volta, sono stati spesi bene: non abbiamo fatto debito, e anzi abbiamo contribuito a risanarlo almeno in parte. Patto con il PD? Non sono chiuso, ma i patti si fanno sulle idee. Se il PD ha voglia di sostenere la Sindaca Raggi, ben venga, ma non credo visto che ogni giorno trova qualcosa che non va e la attacca. Stadio della Roma? Se il Sindaco ha detto che a Natale avrebbe fatto un regalo ai tifosi della Roma, sono certo che aveva tutte le ragioni per dirlo. Credo che la situazione descritta dalla lettera protocollata riportata da La Repubblica sia superabile, e anzi, penso che i privati abbiano tutto l’interesse di risolverlo".