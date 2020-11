Coronavirus, De Siervo: "Completato dalla Federazione medico sportiva il protocollo per individuare il centro unico per i tamponi"

«Oggi la Federazione medico sportiva italiana ha completato la prima versione del protocollo che ci consentirà di individuare l'azienda che si occuperà dei tamponi a livello nazionale. Ringraziamo il presidente Casasco e tutta la Fmsi per questo aiuto, che renderà il sistema di controlli in Serie A sempre più rigoroso». Lo ha annunciato oggi l'ad della Lega di A Luigi De Siervo, a margine dell'assemblea andata in scena a Roma in cui la Lega ha dato l'ok all'unanimità alla media company con l'ingresso in partnership al 10% di alcuni fondi private equity.

Specificando che l'argomento non era all'ordine del giorno dell'assemblea odierna, De Siervo ha aggiunto: «L'idea che ci sia un protocollo che ci aiuta a trovare questo centro di controllo tamponi a livello nazionale è un elemento di maggior forza del sistema».